»Slišali smo glasno škripanje zavor, preden nas je zadelo« (VIDEO)

Na pristajalni stezi letališča v španskem mestu Palma de Mallorca sta okoli 9. ure zjutraj trčili letali. V trčenju ni bil nihče poškodovan.

Španski mediji so poročali, da je letalo Air Europa zadelo letalo Condor, potniki pa so se pripravljali na izkrcanje.

»Slišali smo glasno škripanje zavor«

»Slišali smo glasno škripanje zavor letala, preden nas je zadelo. Ostali smo mirni in ni bilo poškodovanih ali panike,« je povedal eden od potnikov Condorja, navaja Daily Mail. »Reševalne službe so takoj prišle preverit letalo in prosili so nas, da ostanemo na letalu, dokler nas ne pride iskat avtobus,« je še dodal. Večje škode zaradi nesreče ni bilo, ker se je zgodila pri nizki hitrosti, vseeno pa je bilo na stezi opaziti dele letala.