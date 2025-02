Leta 2024 za azil v Avstriji zaprosilo toliko tujcev

V avstrijskem Beljaku je v soboto okoli 16. ure mlajši moški v bližini glavnega trga z nožem napadel pet moških. Eden od njih, 14-letni fant, je umrl, štirje so poškodovani, dva huje in dva lažje. Domnevnega napadalca so kmalu aretirali. Žrtve so bile stare od 14 do 32 let. Mediji so kasneje poročali še o eni žrtvi.

Krvavi obračun naj bi izvedel 23-letni državljan Sirije, ki je imel dovoljenje za bivanje v Avstriji in je bil prosilec za azil. V preteklosti še ni bil kaznovan. Ustavil ga je 42-letni dostavljavec hrane, prav tako državljan Sirije, in sicer tako, da je z avtomobilom zapeljal vanj in preprečil še hujše posledice, sam pri tem ni bil poškodovan.

Žrtve so, kot navaja ORF, avstrijski državljani. Še vedno ugibajo, ali je 23-letnik deloval sam. »Ničesar ne moremo izključiti. Preiskujemo okoliščine in se trudimo najti vzgib za to dejanje,« je dejal predstavnik policije Rainer Dionisio in dodal, da preiskava še poteka. Povedal je tudi, da na avstrijskem Koroškem v zadnjih 20 letih podobnega dogodka še ni bilo. Najhujši tovrstni zločin se je zgodil leta 2020 na Dunaju, ko je moški v strelskem pohodu ubil štiri ljudi.

Napad se je zgodil v bližini glavnega trga. Fotografiji: Gerd Eggenberger/Afp

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je včeraj sporočil, da gre za islamistični napad, povezan z Islamsko državo. Dejal je še, da se je napadalec, kot kaže, v zadnjem času radikaliziral preko spleta.

Deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser je družini 14-letne žrtve izrekel sožalje. »To nezaslišano grozodejstvo mora imeti hude posledice. Vedno sem bil jasen in nedvoumen: tisti, ki živijo na avstrijskem Koroškem, morajo spoštovati zakone in se prilagajati našim pravilom in vrednotam,« je komentiral tragični dogodek.

Po podatkih notranjega ministrstva je leta 2024 za azil v Avstriji zaprosilo 24.941 tujcev. Največja skupina prosilcev je bila iz Sirije, sledi Afganistan. V zadnjih dveh letih se je število prosilcev močno zmanjšalo. Leta 2022 je število prošenj preseglo 100.000, medtem ko jih je bilo leta 2023 približno 59.000. Več evropskih držav, vključno z Avstrijo, je decembra izjavilo, da so začasno ustavile odločitve o prošnjah za azil sirskih državljanov zaradi nejasnih političnih razmer v njihovi domovini po padcu Bašarja Al Asada.