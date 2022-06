Leskovška grozljivka: najprej so našli truplo žene, nato v hiši še zabetoniranega moža?!

Ves Veliko Trnjane pri Leskovcu je v torek pretresla smrt sovaščanke Biljane S. Meščani so ob najdbi trupla – storila naj bi samomor – najprej pomislili, da si je vzela življenje, ker jo je mož Ivan pustil samo s tremi otroki. Na koncu se je izkazalo, da je zadeva povsem drugačna.

Kot poroča srbski Blic, so v pomožni stavbi na dvorišču hiše najprej našli mrtvo žensko, sledilo pa je odkritje, da je v nekem delu hiše zabetonirano truplo. Kaj hitro so se pojavile neuradne informacije, da naj bi šlo za njenega moža, ki ga sovaščani že leta niso videli.

Govori se takole: Biljana naj bi z ljubimcem Ivana že pred skoraj štirimi leti pokončala, nato pa truplo zabetonirala v hiši. Da naj bi bilo truplo tam, je policija izvedela od njenega ljubimca takoj po njeni smrti. Za tamkajšnje prebivalce je to bil precejšnji šok, saj je Biljana zatrjevala, da je mož v Rusiji, kjer da dela, in da ne želi imeti stikov z nikomer iz Srbije. Nenavadno se jim je zdelo le, da se ni nikomur javil in da družini ne pošilja denarja, saj se dela pri obnavljanju hiše niso nikamor premaknila ...