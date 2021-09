Lepa Marina in Buda Banana padla z 1,4 tone kokaina (VIDEO)

Zasežena droga. FOTO: Uprava policije Črne gore

Črnogorska policija je prejšnji teden zasegla 1,4 tone kokaina. Zapakiran je bil v več kot 1000 paketov, na katerih je pisalo covid. Odkrili so ga v četrtek zvečer v Podgorici na ladijskem zabojniku, ki je 24. avgusta vplul v Črno goro na ladji MSC Charlotte pod liberijsko zastavo. Ladja je bila prej zasidrana tudi v Luki Koper. Droga naj bi pripadala škaljarski kriminalni skupini, prispela pa je iz Južne Amerike.V središču afere sta oče in hči,(66) in(27), državljana Srbije. Z ladje so pakete naložili v tovornjak, ki jih je pripeljal v Krstovićevo skladišče. Črnogorski cariniki in policisti tovornjaka med 'Akcijo 187' namerno niso ustavili, da bi videli, kje bo droga končala. Oče in hči sta padla v policijsko past. Policija je takrat prijela devet oseb, ki jih povezujejo s tihotapljenjem mamil, med drugim tudi Budimirja in Marino. Čakal naj bi ju 30-dnevni pripor. Preiskavo primera so sicer naložili preiskovalnemu sodniku, sicer pobratimu ('kumu') Krstovića, ki je znan tudi kotIvanović je odobril, da se dvojica pred obtožbami o tihotapljenju drog brani s svobode. »Ni dokazov, da bi bila Krstovića vpletena v tihotapljenje kokaina. Namesto pripora sem odredil nadzorne ukrepe, zato sem jima odvzel potne listine in jima prepovedal zapustitev kraja bivanja v Črni gori. Prav tako se morata vsak mesec javiti na policijsko upravo,« je za črnogorske medije povedal Ivanović, ki je trdil, da prijateljske zveze niso vplivale na njegovo odločitev. Ta je sicer povzročila burno reakcijo črnogorske javnosti.V torek je senat višjega sodišča v Podgorici razveljavil Ivanovićevo odločitev ter očetu in hčeri odredil pripor. Pritožbo zoper Ivanovićevo odločitev je vložilo višje državno tožilstvo. Predstavniki izvršilne oblasti so prav tako ocenili, da je treba Ivanovića izključiti iz primera zaradi suma pristranskosti.Budimir in Marina Krstović se ukvarjata z uvozom sadja v Črno goro. Njegovo podjetje San Francisco je že dve leti v stečaju. Krstović je od leta 2015 tudi član redne komisije, ki je vodila KK Partizan, njegovo hčer pa je bilo moč večkrat videti na košarkarskih tekmah kluba. Privlačna Marina je po aretaciji povsem izginila iz družbenih omrežij, za seboj je zbrisala vse svoje profile. Enako je storila tudi njena dobra prijateljica, še ena črnogorska vplivnica.Budimir je tudi stric(38), člana škaljarske kriminalne skupine iz Kotorja, ki jo vodi. Igor je bil 25. januarja letos 27-krat ustreljen v roke in noge, za zdravljenje v bolnišnici v Hannovru v Nemčiji pa je plačal 100.000 evrov. Budimirjev bratje bil leta 2001 ugrabljen v Novem Sadu. Ugrabitelji so zanj zahtevali 3,5 milijona evrov, a jih je policija ujela in zaprla.