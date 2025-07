Le priznal grozljiv štirikratni umor: dogovor s hudičem šokiral ZDA

V tem manjšem mestu v osrednjem delu ameriške zvezne države Idaho se je 13. novembra 2022 zgodil grozljiv zločin. Zamaskiran storilec je z nožem v roki v jutranjih urah tistega dne vstopil v hišo študentov, šel od sobe do sobe in umoril 20-letno Xano Kernodle in njenega enako starega fanta Ethana Chapina ter 21-letni Kaylee Goncalves in Madison Mogen. Kdo je zagrešil zločin, ni bilo znano vse do 30. decembra istega leta, ko je policija sporočila, da je odkrila osumljenca. To je bil danes 30-letni Bryan Kohberger.

Zakaj naj bi prav on sodil četverici mladih, do danes ni znano. Kohberger je ves čas trdil, da ni kriv. Mediji so kopali po njegovi preteklosti in odkrili, kako je na spletu pisal o svojem boju z depresijo, pomanjkanju kesanja in nekdanji odvisnosti od heroina. Fascinirali so ga tudi kriminalci, zato je študiral pri pisateljici kriminalnih romanov in forenzični psihologinji Katherine Ramsland. Ta je bila šokirana, ko je izvedela, da bi lahko moški, ki ga je imela za vljudnega in spoštljivega, storil takšna kazniva dejanja: »To ni Bryan Kohberger, ki ga poznam.« Novoizdani dokumentarni filmi in knjige, vključno z eno avtorja trilerjev Jamesa Pattersona, so ugibali o njegovem motivu in namigovali, da je bil jezen zaradi romantičnih zavrnitev ali celo, da je poskušal posnemati mizoginega morilca Elliota Rodgerja.

Zdaj, po vseh teh letih, je Kohberger še enkrat šokiral javnost. Odločil se je, da bo priznal krivdo za vse štiri umore in si s tem rešil življenje, ne bo pa se izognil dosmrtnemu zaporu. Za sorodnike pokojnih, ki si želijo jasnega odgovora na vprašanje, kaj je bil motiv za umore, je to prineslo le še dodatno razburjenje. Da je tako država sklenila »dogovor s hudičem«, je novinarjem povedal oče Kaylee Goncalves, Steve.