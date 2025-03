Le 15 minut pred požarom v diskoteki racija policije! Opečena Makedonca prihajta v UKC Ljubljana

Ivica Vučkov, oče mladoletnega fanta, ki je bil v usodni noči v diskoteki Puls v Kočanih, je razkril pretresljivo podrobnost – le 15 minut pred uničujočim požarom, v katerem je umrlo najmanj 59 ljudi, več kot 150 pa je bilo huje poškodovanih, je policija v klubu izvedla racijo.

Njegov sin je bil tiste noči z družbo v diskoteki in je videl, kako je v lokal vstopila policija, ki je izvajala pregled zaradi prisotnosti mladoletnikov in prepovedanih substanc.

»Bilo je okoli 2.30. Moj sin je bil blizu vrat, videl je, kako so vstopili policisti, in takrat se je odločil oditi. Kasneje je želel nazaj, ker je ena izmed deklet iz družbe ostala v diskoteki, a se zaradi gneče na vhodu ni mogel vrniti. Od pet do deset minut kasneje pa se je začela panika,« je povedal Vučkov.

Bilo je grozljivo

Požar, gost dim in stampedo so spremenili noč v pravo moro. »V notranjosti je bilo grozljivo. Ogenj, dim, panika ... Ljudje so tekli proti edinemu izhodu. Kot plinska komora, kot talilnica. Ko se je vse umirilo, so trupla ležala drugo na drugem. Ljudje so se borili za življenje,« je še dodal pretreseni oče.

Vučkov pravi, da so se njegov sin in prijatelji rešili, a ne ve, ali so vsi iz njegove družbe preživeli. »Ne vem, koga od prijateljev je izgubil. Ne morem dojeti, kaj se je zgodilo. Takšne tragedije na Balkanu še nismo doživeli, kaj šele v Makedoniji. Najhuje pa je, da nihče ne prevzema odgovornosti. Bojim se, da se bo vse skupaj poskušalo pomesti pod preprogo. Zdaj je prepozno. Med žrtvami so tudi otroci, stari komaj 14 let,« poroča mondo.rs.