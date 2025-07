Lažni invalid na veliki nogi: 250 tisoč evrov dobil iz mestnega proračuna

Kot poročajo avstrijski mediji, obstajajo številni dokazi, da je 61-letnik leta zavajal mesto Gradec, saj je od občine prejemal socialno pomoč za nego kot invalid četrte od sedmih stopenj, čeprav je v resnici invalid prve stopnje.

Med drugim je igral curling.

Posebna policijska enota za odkrivanje tovrstnih prevar je preiskavo začela leta 2024, rezultat pa jih je presenetil. Ugotovili so, da domnevni invalid v resnici živi razkošno življenje. Vozi porscheja, potuje na Tajsko in igra karte pozno v noč. Kot hud invalid je prejemal tako imenovani »denar za hišni proračun«, obliko denarne podpore, namenjene osebam s hudimi telesnimi okvarami, da bi lahko najeli nekoga za nego in pomoč in kljub telesni okvari živeli samostojno življenje zunaj domov za ostarele ali nemočne. 61-letnik je izdajal fiktivne račune za domnevne storitve, podpisniki so bili iz njegovega osebnega kroga, vendar za podpise niso prejeli nikakršnih plačil.

Izredno telesno aktiven

Mesto je olajšal za okoli 250 tisoč evrov, zavod za socialno zavarovanje pa za okoli 35 tisočakov. Poleg tega je lažno navajal, da se mu je zdravstveno stanje vidno poslabšalo, zaradi česar bi prejel dodatnih 85 tisoč evrov, kar pa so s preiskavo preprečili. Trdil je, da se težko premika ter da ne more ne stati ne hoditi, kriminalisti pa so odkrili, da od leta 2019 sploh ne uporablja ne invalidskega vozička ne drugih orodij za pomoč med hojo. Nasprotno, bil je izredno aktiven in je pešačil tudi več kot deset kilometrov. V zimskem času je aktivno igral curling, ki zahteva dobro telesno pripravljenost in predvsem gibljivost. Kljub dokazom policije, ki ga je ovadila tožilstvu, lažni invalid krivde ne priznava.