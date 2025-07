Lastnik vodnega parka, kjer je po padcu s tobogana umrla deklica: »V 30 letih se kaj takega še ni zgodilo!«

Poročali smo že o tragediji, ki se je zgodila na Rabu, ko je zaradi padca s tobogana v vodnem parku v Loparju umrla deklica iz Nemčije. Nesreča naj bi se zgodila, ko je deklica stara leto in devet mesecev med spuščanjem po toboganu zdrsnila iz očetovega naročja in padla z velike višine na betonsko površino. Po pripovedovanju očividcev je oče deklice, strt od žalosti in panike, klical na pomoč in ponavljal: »Nič me ne sprašujte ... Moja hči umira!«

Josip Ivanić, lastnik vodnega parka Aquagan, se je oglasil hrvaškim medijem: »Nisem bil tukaj, ko se je to zgodilo, in kaj naj vam povem? To je tragedija za nas, za družino, za vse. Policija je zdaj v parku in preiskuje vse, kar se je zgodilo. Zdaj vsak pripoveduje svojo zgodbo o vsem. Kaj takega se v tem parku, ki ga upravljam že več kot 30 let, še ni zgodilo,« je povedal za Jutarnji list.

Kot pravi, mu telefon zvoni že ves dan, a težko najde besede, s katerimi bi opisal situacijo, ki je prizadela tako zaposlene kot celotno lokalno skupnost.