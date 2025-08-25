PRETEP V UMAGU

Lastnik lokala povedal drugačno plat zgodbe: Slovenci so razbijali, bili so bahati in nesramni

Zgodilo se je v noči na nedeljo
Fotografija: Posnetek s kraja incidenta. FOTO: Voyo
Posnetek s kraja incidenta. FOTO: Voyo

N. B.
25.08.2025 ob 09:05
N. B.
25.08.2025 ob 09:05

V noči na nedeljo je v enem od lokalov na območju Umaga prišlo do hudega incidenta, v katerem so bili poškodovani štirje slovenski državljani.

Po prvih informacijah je 32-letni Slovenec utrpel lažje poškodbe, trije njegovi rojaki pa so zdravniško pomoč zavrnili. A drama se tu še ni končala – v ozadju se pojavljajo različne zgodbe in obtožbe.

Policija je že ugotovila identiteto dveh oseb, ki naj bi bili povezani z dogajanjem. Med njimi je tudi lastnik lokala, kjer se je vse skupaj zgodilo. Ta je za hrvaški RTL dejal: »Zelo veliko so polivali, razbijali so steklenice, desetkrat smo jih opozorili. Čistili smo, brisali okoli njih. Res mi je žal, da se je to zgodilo. Lokal imamo 28 let in res se trudimo, da naredimo vse, da je lepo, da je prijetno, a to, kar se je zgodilo sinoči – nimam opravičila niti s svoje strani, še manj pa z njihove, ker so bili res bahati, nesramni in nekulturni,« je povedal lastnik.

Slovenec se dogodka ne spominja v celoti

Popolnoma drugačno plat pa pripoveduje eden od Slovencev. Po njegovih besedah so po prihodu s poroke nadaljevali zabavo, ko je dekle opazilo, da nekdo drži njegovega prijatelja za vrat. »Ko sem se približal, se je začelo,« je dejal in dodal, da so jih nato napadli celo s palicami. Trdi, da se incidenta ne spomni v celoti, saj je izgubil zavest.

Na Policijski upravi Istra so pojasnili, da kriminalistična preiskava še poteka. Preiskujejo, ali je bilo v spopad vpletenih še več oseb in kakšne so bile točne okoliščine.

