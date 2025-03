Lastnega brata potolkel do smrti, ga zabodel in mu iztaknil oko

Joseph Hertgen je le uro pred svojo smrtjo prejel sporočilo svojega brata, ki ga je pozval, naj mu sporoči, če bo potreboval pomoč pri njunem psihično nestabilnem bratu, Matthewu. Po navedbah sodnih dokumentov, ki so jih pridobili Fox News Digital in NBC News, je Joseph na sporočilo odgovoril s kratkim »bom« in se zahvalil.

Istega dne, 22. februarja, je Matthew poklical 911 in sporočil, da v stanovanju v Princetonu, New Jersey, gori ogenj in da je tam tudi truplo. Ko so reševalci prispeli, so našli 26-letnega Josepha - bil je mrtev na tleh jedilnice, obdan z veliko lužo krvi. Poškodbe na glavi in telesu so kazale na močan udarec v glavo, imel pa je tudi globoke rane na prsih in trebuhu. Njegovo desno oko je manjkalo.

Brutalen napad in očitna psihična stiska

Sodni dokumenti razkrivajo, da je 31-letni Matthew Hertgen napadel mlajšega brata z nožem in golf palico, nato pa mu iztaknil oko. Ob aretaciji je Matthew policistom dejal, da je doživel »izbruh norosti«.

Poleg obtožbe za umor in napad z orožjem je Matthew obtožen tudi mučenja živali, saj naj bi pred dogodkom zažgal družinskega mačka, navajajo tuji mediji.

Opozorila o duševnem stanju

Tretji brat je nekaj ur pred tragedijo preživel čas z Matthewom in kasneje preiskovalcem povedal, da je bil ta »izjemno vznemirjen, obupan in doživljal grozljive privide«, poroča NBC News. Dodal je, da je Matthew že pet let trpel za resnimi duševnimi težavami.

Kljub vsem opozorilnim znakom je prišlo do tragedije. Matthew se je strinjal, da do naslednjega sodnega naroka, 24. marca, ostane v priporu.