Lastne starše je razkosal in skuhal

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Hotela sta zasluženo uživati, pa ju je sin brutalno pokončal. FOTO: Alena Kravchenko/Getty Images

Hotel je unovčiti zavarovalno polico.

Strahoten zločin, ki je pred štirimi leti pretresel ameriško zvezno državo Tennessee, je dobil epilog na sodišču.bo sedel do smrti za zapahi, grozljivo dejanje, ki ga je zagrešil leta 2016, le nekaj dni po zahvalnem dnevu, pa še vedno pretresa njegov domači Knoxville.Kako se je lahko nekdo tako brutalno izživljal nad lastnimi starši, so se za glavo držali vsi, ki jih je po službeni dolžnosti doletela obravnava primera: Joel je namreč očeta in mater najprej pretepel do onemoglosti, ju zabodel do smrti, potem ju je razkosal. Nekatere dele trupel je spravil v vrečke in napojil s kislino, nekaj jih je odvrgel v zabojnik za smeti, preostale je pustil v kopalnici, prizorišču krvave groze. Razkosal je tudi oba trupa in dele skuhal v loncu, tja sta romali tudi glavi.Glavo 55-letneso odkrili policisti, ki so jih obvestili zaskrbljeni delodajalec in sodelavci, potem ko po praznikih ni prišla v službo, na telefon pa se ni oglašala. V hiši je še vedno bil tudi Joel ml., ranjen, ker se je nekaj časa bojeval z očetom; poškodovalo ga je rezilo noža, a je kljub temu premogel toliko moči, da je 61-letnegapokončal, še preden je prišla domov Lisa iz trgovine. Ko se je mati vrnila, je napadel tudi njo, so preiskovalci ugotovili sosledje tragičnih dogodkov in še, da je Joel ml. nameraval podtakniti požar in zažgati hišo ter smrt staršev prikazati kot nesrečo. Tako bi lahko črpal z njune police za življenjsko zavarovanje, do katere sta bila upravičena s sestroRavno denar je bil tudi motiv za strahotno dejanje, je prepričana obsojenčeva sestra: starši so namreč sinu, ki pri 28 letih še vedno ni dokončal šole, prav tako ni imel namena služiti za preživetje, pred prazniki naznanili, da se bodo upokojili in ga ne bodo več finančno podpirali; skrajni čas je, da se postavi na svoje noge, so mu požugali. Joela ml. je to tako razjarilo, da ju je sklenil pokončati, sedel bo do smrti, je odločilo sodišče.