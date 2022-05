Lahko Matejev telefon razkrije podrobnosti usodne noči? Vsi podatki se lahko še vedno preberejo

Analiza DNK je potrdila, da so v sredo v Donavi pri Adi Huji našli truplo Mateja Periša iz Splita, ki je bil pogrešan skoraj pet mesecev. Vzrok smrti naj bi bila utopitev v ledeni reki, odgovor na glavno vprašanje – zakaj je Matej na usodno noč zapustil prijatelje, pobegnil iz kluba, tekel po ulicah in padel vodo – pa bi lahko prinesla analiza njegovega telefona. Kljub temu, da je bil ta v vodi skoraj pet mesecev, je z njega najverjetneje mogoče izluščiti skoraj vse podatke, najpomembnejši pa so lahko fotografije in posnetki iz usodne noči, za srbski Blic pojasnjujejo telekomunikacijski strokovnjaki.

Kartico telefona je mogoče rešiti

Po besedah ​​sodnega izvedenca Branislava Blagojevića je za začetek najpomembnejše, v kakšnem stanju je telefon, ki so ga našli skupaj s truplom, in ali je na njem kakšna mehanska poškodba. »V 99 odstotkih primerov, v katerih sem delal s takšnimi ali podobnimi telefoni, od telefona ne ostane nič, sploh če je tako dolgo v vodi. Kartico pa je še mogoče rešiti in Ministrstvo za notranje zadeve lahko iz nje prebere podatke, predvsem tiste iz zadnjih dni, ki so za preiskavo še kako pomembni,« je za Blic povedal Blagojević.

Glede samih kartic sodni izvedenec Mile Petrović pojasnjuje, da jih nekatere znanstvene ustanove preučujejo, sam postopek pa traja približno tri mesece. »Kartico je mogoče očistiti blata, vode, vsega. Sam postopek traja približno mesec dni, a sodeč po pritiskih medijev in celotne zainteresirane javnosti, bo v Matejevem primeru verjetno postopek krajši,« pravi Petrović.

Za preiskavo Matejevega najdenega telefona so pomembne tudi bazne postaje, ki spremljajo gibanje uporabnikov pametnih telefonov, zato bodo upoštevali tudi te. »Podatki iz bazne postaje so zelo točni. V Beogradu imamo več tisoč baznih postaj, tako da kjerkoli že ste, boste locirani, in to nima nobene zveze s tem, ali ste naš ali tuji državljan. Te baze beležijo okoli 60 parametrov, najpomembnejši so tisti, ki se ukvarjajo s prometom, medtem ko so v primeru Mateja verjetno preverjali tudi vse druge,« pravi Blagojević, Petrovič pa meni, da bodo tudi fizične poškodbe telefona razkrile pomembne stvari v primeru smrti Splitčana.

Z ministrstva za notranje zadeve so pred meseci sporočili, da so z baznih postaj zbrali podatke o gibanju Periša usodne noči, zadnji signal njegovega telefona pa so ujeli v bližini Velikega vojnega otoka.

Mobilni operaterji imajo posnete pogovore, klice, sporočila ...

Veliko vlogo pri vsem skupaj imajo tudi sami mobilni operaterji, ki so dolžni hraniti podatke iz telefonov uporabnikov za obdobje treh let. »Storitve mobilnih operaterjev so lahko v takih primerih ključne. Oni so tisti, ki imajo podatke o klicih, sporočilih, imajo posnetke pogovorov zadnjih treh let,« pravi Perović.

Telekomunikacijski strokovnjaki menijo, da je skoraj gotovo, da je ministrstvo za notranje zadeve pridobilo vsa sporočila in klice Periševega operaterja, ki jih je prejemal in pošiljal v usodnih zadnjih dneh. Vendar ti podatki do danes niso bili predstavljeni javnosti. »Mobilni operaterji so vse pogovore, sporočila in klice ter druge podatke, ki jih imajo, verjetno že zdavnaj posredovali tožilstvu. Moje mnenje je, da se o njih še vedno ne govori v javnosti, da ne bi posegali v preiskavo, v mislih pa moramo imeti tudi dejstvo, da gre za hrvaškega državljana in da v preiskavi sodeluje Interpol,« je dejal Blagojević.