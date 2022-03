Lahko bi se končalo tragično: tovornjakar nevarno prehiteval kolega (VIDEO)

Posnetek nevarne vožnje prihaja is cest na Poljskem, a bi se lahko zgodilo tudi pri nas. Tako je tovornjak prehiteval drugega »v škarje« in ogrožal ostale udeležence v prometu. Voznik pa je izbral slab trenutek za to, kajti nasproti so se pripeljali policisti, ki so takoj ukrepali.

K sreči se je nevarno manevriranje voznika tovornjaka končalo brez usodnih posledic, je pa zaradi nespametnega ravnanja to občutil v denarnici.