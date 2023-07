Ladja s skoraj 3000 avtomobili še vedno gori: pomenljivo je, da en proizvajalec molči (VIDEO)

Pred nizozemsko obalo še vedno gori komaj 10 let stara in 200 metrov dolga ladja Fremantle Highway, ki je prevažala 2.857 avtomobilov, med katerimi je bilo precej vozil proizvedenih v tovarnah Mercedes-Benz Group in BMW AG.

Od 23 članov posadke je bilo več ranjenih, en mornar pa je umrl. Drugi dan skuša nizozemska obalna straža zaustaviti ogenj in preprečiti okoljsko katastrofo. Po natovarjanju v nemškem pristanišču Bremerhaven je bila ladja na poti v egiptovsko pristanišče Port Said in nato v Singapur.

Po informacijah nizozemske agencije ANP, ki je posredovala besede člana nizozemske pomorske straže, je videti, da je zagorel eden od 25 električnih avtomobilov, a uradni vzrok požara še ni potrjen. Glede na to, da je bil lani svet priča grozljivemu požaru na ladji Atlantic s 4000 Volkswagni, ki so bili prepeljani v ZDA, se postavlja vprašanje varnosti prevoza e-vozil z ladjo zaradi tveganj za posadko velike ladje, okolje in zelo visoke komercialne izgube zavarovateljev pri prevozu velikega števila avtomobilov.

Več kot teden dni

Atlantic je gorel več kot teden dni, težko pa je oceniti, kako dolgo bo zdržala ladja Fremantle Highway. Poleg izgube človeških življenj bi se lahko največja potencialna dolgoročna škoda zgodila v Waddenskem morju, ki je pod Unescovo zaščito, ki je največji neprekinjeni sistem plimovanja in blata na svetu. Nizozemske oblasti upajo, da zaradi trenutnih napovedi vetra, valov in morskih tokov morebitno puščanje goriva ne bo ogrozilo Waddenovih otokov, ampak naj bi se razširilo proti severu.

Pri Mercedesu so potrdili, da je na krovu 300 njihovih vozil in povedali, da so že sprožili podrobno preiskavo. Potrditev je prišla tudi iz BMW-ja, a brez navedbe številke avtomobila. Ford, Stellantis, Renault in Nissan so zanikali, da bi goreča ladja prevažala njihove avtomobile, tiskovni predstavnik Toyote pa je dejal, da je malo verjetno, da bi bila njihova vozila na avtocesti Fremantle. Pri Tesli se še niso odzvali, še poroča jutarnji.hr.