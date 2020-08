Laboratorij za kokain kar v hlevu

100

kilogramov kokaina so našli v hlevu.

Prostori, v katerih je združba proizvajala kokain, so bili nekoč jahalna šola, ugotavlja nizozemska policija, ki je odkrila največji tovrstni laboratorij v državi. Stoji 120 kilometrov od Amsterdama, v njem pa je delalo in po večini tudi bivalo najmanj 17 ljudi.Večinoma so državljani Kolumbije, 13 naj bi jih bilo, trije so Nizozemci, med njimi je tudi 64-letni lastnik hlevov, eden pa je turški državljan, poroča britanski Guardian. S pridelano drogo bi lahko služili milijone, razkritje pa je eno največjih v nizozemski zgodovini, poudarja policija. V nekdanji konjušnici so med drugim odkrili in zasegli več tisoč litrov kemikalij in opremo za proizvodnjo prepovedane droge, za zdaj pa kaže, da so se ukvarjali predvsem s pridobivanjem kokaina iz oblačil, prepojenih z mamilom. Po pojasnilih policije je šlo za t. i. postopek pranja droge, po katerem so iz oblačil s posebnimi kemikalijami ekstrahirali kokain in ga pripravili za prodajo.V hlevu so odkrili 100 kilogramov kokaina, po hišnih preiskavah na drugih povezanih lokacijah pa še 120 ton različnega materiala in tudi droge. Po podatkih gospodarske zbornice naj bi se lastnik v nekdanji jahalni šoli ukvarjal z vzrejo in prodajo konj, živel pa je sicer drugje, menda z 92-letno mamo, ki se ji še sanjalo ni o sinovih nezakonitih poslih. Nizozemci so v prvi polovici letošnjega leta zasegli kar dvakrat več kokaina kot v istem obdobju lani.