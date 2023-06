Krvno maščevanje blizu nas: 26-letnik ubil morilca svojega brata (VIDEO)

Iz Bosne in Hercegovine poročajo o grozljivem zločinu. Tako je v Veliki Kladuši prišlo do streljanja, v katerem je življenje izgubil Asmir Halilagić (37), ki so ga nedavno začasno izpustili na prostost iz zavoda za prestajanje kazni v Zenici. Tam je, kot piše Avaz, bil, ker je januarja 2021 umoril Hasana Grahovića. Halilagića pa je sinoči ubil brat umorjenega, Izet Grahović (26).

Morilec streljal iz avta

Kot navajajo, se je od smrti brata, Izet pripravljal na maščevanje. Halilagić je bil likvidiran kot žrtev krvnega maščevanja, običaja, ki še ni izkoreninjen, zlasti v ruralnih delih Bosne in Hercegovine. Grahović je, kot poročajo mediji, na Halilagića streljal iz avtomobila in vanj izstrelil več nabojev, vse pa kaže, da je umor skrbno načrtoval. Tiskovni predstavnik policije Unsko-sanske županije, je za banjaluške Nezavisne novine povedal, da je osumljenec umora mirno počakal na prihod policijske patrulje in predal orožje.