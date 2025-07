Krvavi pohod v domu za ostarele: za šest umorov, med njimi matere, obsojen na 50 let zapora

Sodišče v Bjelovarju je včeraj na 50 let zapora obsodilo 52-letnega upokojenega vojnega policista Krešimirja Pahokija, ki je lani v domu za starejše v Daruvarju na severovzhodu Hrvaške med strelskim napadom ubil šest ljudi, med njimi svojo mamo.

Pahoki je 22. julija lani prišel v dom za starejše Vianey, da bi poravnal račun za namestitev svoje matere. Po kratkem pogovoru z lastnico doma je izvlekel pištolo in začel streljati. Ubil je zaposlenega, svojo mater in še tri varovance doma.

Pahoki se niti včeraj ni odzival na navedbe tožilstva, ampak je ves čas buljil v sodnico.

Kot poroča Jutarnji list, je Pahoki tudi včeraj v zaključni besedi povedal, da se ne počuti krivega za 13 kaznivih dejanj, ki mu jih je očitala obtožnica, vložena decembra lani. Sodišče ga je spoznalo za krivega za vsa očitana kazniva dejanja, vključno s šestimi umori in več poskusi umora. Samo za umor mame mu je prisodilo 25 let za rešetkami. V izrečeno skupno kazen mu je vštelo čas, ki ga je po aretaciji preživel v priporu. Izreklo mu je enotno zaporno kazen v trajanju 50 let in mu do pravnomočnosti sodbe podaljšalo pripor.

Lani je v daruvarskem domu upokojencev nenadoma izvlekel pištolo. FOTO: Damir Spehar/pixsell Via Reuters

Primer je zaradi brutalnosti in števila žrtev pritegnil veliko pozornost javnosti in velja za enega najhujših zločinov v povojni zgodovini samostojne Hrvaške. Pahoki se po navedbah kronistov niti včeraj ni odzival na navedbe tožilstva, ampak je ves čas buljil v sodnico Majo Sikora, ki je predsedovala sodnemu senatu. Sodba še ni pravnomočna.