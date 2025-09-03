Krvavi obračun sredi ulice, Dejan (37) umrl pred gostinskim lokalom (FOTO)

Sinoči je v Novem Sadu, v naselju Detelinara, prišlo do brutalnega umora. Malo po 23. uri je bil pred enim izmed lokalov hudo ranjen 37-letni Dejan M., ki naj bi bil že od prej znan policiji in povezan z navijaško skupino Partizana, poroča Blic.

Po neuradnih informacijah naj bi se v lokalu sprl z Goranom V., pripadnikom nasprotne navijaške skupine iz Novega naselja. Sprva naj bi se verbalno spopadla, nato pa je prišlo do fizičnega obračuna, ki se je končal tragično — z več vbodnimi ranami, ki so bile za Dejana usodne.

Sovraštvo med njima naj bi trajalo že več let, saj sta bila v preteklosti večkrat vpletena v medsebojne spore in nasilne incidente. Po neuradnih informacijah naj bi se napetosti med njima stopnjevale, vključevale pa naj bi tudi obtožbe o maščevanju in fizičnih obračunih. Vse to naj bi vodilo do sinočnje tragedije, ki je dokončno razkrila globino njunega konflikta.

Policija intenzivno išče Gorana V., ki je po vsej verjetnosti osumljenec za umor.

Uradnih informacij policija javnosti še ni podala.