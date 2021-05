Krvavi konec tedna v ZDA: 12 mrtvih

14

mladostnikov je obležalo v bolnišnici.

Nedovoljeno zabavo so v večernih urah prekinili streli. FOTOGRAFIJI: Policijska Uprava Južna Karolina

ZDA je doletel še en strelski pohod, tokrat je napadalec udaril v Južni Karolini, in sicer na nezakonitem koncertnem prizorišču. Krogla je usodno zadela štirinajstletnico, ranjenih pa je še štirinajst.Prelivanje krvi se je začelo okoli pol enajste zvečer, policisti so takrat prejeli prve panične klice udeležencev, poroča CNN: možje postave so nemudoma prihiteli na kraj dogodka, streljanje pa je takrat že potihnilo. V lisicah se je znašlo nekaj udeležencev, kot kaže, jih je za orožje prijelo več, potem ko se je med nekaterimi vnel prepir. Reševalci so nemudoma oskrbeli žrtve, teh naj bi bilo štirinajst, verjetno pa bo končno število ranjencev še večje, saj so nekatere v najbližjo bolnišnico odpeljali drugi udeleženci. Po dozdajšnjih policijskih podatkih naj bi na prizorišču potekala večja zabava z glasbo v živo in stojnicami, na katerih so nedovoljeno prodajali alkohol, tudi mladoletnim, in hrano. Prireditve ni nihče prijavil mestnim oblastem, zato se bo organizator nedvomno znašel na zatožni klopi.Motiv prelivanja krvi še ni znan, kot rečeno, naj bi se nekateri udeleženci srdito sprli, nekateri pa so nenadoma prijeli za orožje. Kdo so bili strelci, policija še molči, po vsej verjetnosti pa so bili mladoletniki, ki seveda niso imeli dovoljenja za nošenje orožja. Smrtnih žrtev zaradi streljanja je v ZDA čedalje več, samo minuli konec tedna je v zveznih državah Georgia, New Jersey, New York, Ohio in Minnesota ter omenjeni Južni Karolini skupno umrlo 12 ljudi, približno 50 je ranjenih. Predsednikje prelivanje krvi zaradi orožja že označil za ameriško epidemijo in napovedal ukrepe.