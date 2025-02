Ivan (28) zabodel starše, v mestu obsedno stanje, iskali so ga več ur

Iz Nemčije poročajo o grozljivem zločinu. Tako je Ivan L. (28) v Münchnu zabodel starše, po sedemurnem iskanju pa so ga aretirali, poročajo nemški mediji.

V iskanju sodelovalo okoli 50 policistov in trije helikopterji

Srb je v nedeljo okoli 12.55 v stanovanju napadel svoje starše, z nožem je večkrat zabodel mamo (52) in očeta (53). Ženska je bila poškodovana po glavi, vratu in hrbtu, mož pa po rokah in hrbtu. Ivan je nato v okrvavljenih oblačilih stekel ven. Oblečen je bil v zeleno majico in temne hlače. Hudo poškodovana mati je poklicala rešilca, bila je v hudem stanju in je komaj dihala. V iskanju osumljenca je sodelovalo okoli 50 policistov in trije helikopterji, navaja Bild.

Ko so ga našli, je bilo videti, da je nezavesten, a so policisti takoj ugotovili, da se pretvarja, in ga prijeli. Razlogi za napad niso jasni, nemški mediji pa poročajo, da je Ivan v zadnjem času kazal znake duševnih težav. Danes bo preiskovalni sodnik odločil o odreditvi pripora, dodaja Fenix-magazin.de.