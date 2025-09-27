Krvava cena poceni pijače: 11 mrtvih, policija na lovu za strupenim »cochocom«

V Kolumbiji je umrlo 11 ljudi, deset pa se jih bori za življenje, potem ko so pili priljubljeno domačo alkoholno pijačo. Vse se je začelo po tem, ko so policisti v Barranquilli prejeli obvestilo o nezavestnem moškem na ulici. Na kraj so prispeli reševalci, a so lahko le potrdili, da je 47-letnik umrl. Kmalu so sledile nove žrtve.

Toksikolog Agustin Guerrero je razkril, da eden izmed tistih, ki so jih prepeljali v bolnišnico, »umrl ob sprejemu, kljub temu, da so ga dolgo oživljali«. Guerrero je povedal: »Policija je pripeljala bolnike v Splošno bolnišnico Barranquille v izjemno kritičnem stanju. Prvi je prispel praktično brez življenjskih znakov in kljub oživljanju umrl.«

Drugi bolniki so potrebovali intubacijo, oživljanje in »takojšen prenos na intenzivno nego«. Zdravniki so ugotovili, da so žrtve utrpele zastrupitev z metanolom – ta lahko deluje takoj ali šele več ur po zaužitju, kar pogosto otežuje zgodnje odkrivanje.

»Cochoco« je priljubljena pijača med brezdomci v Barranquilli, saj vsebuje poceni sestavine. Običajno jo pripravijo iz etilnega alkohola, metanola in drugih pijač ter prodajajo v plastičnih steklenicah za približno 50 centov.

Policija zdaj preiskuje trditve, da je alkohol ljudem prodajal moški na motorju. General Edwin Urrego, poveljnik metropolitanske policije, je pojasnil: »Na kraju smo našli ostanke steklenic, ki so bile zelo umazane. Trije izmed umrlih sploh niso prišli do bolnišnice – umrli so kar na ulici.«

Že 4 ml metanola lahko oslepi človeka

Po navedbah NHS (Angleška državna zdravstvena služba) je metanol »neposredno toksičen, ker na centralni živčni sistem deluje zaviralno«. Zastrupitev z metanolom lahko povzroči motnje vida – že 4 mililitre metanola lahko oslepi človeka, najmanjša smrtna doza pa znaša 60 mililitrov.

Simptomi motenj vida se lahko pojavijo po 24 urah, že od 30 do 120 minut po zaužitju pa so klinični znaki podobni blagi vinjenosti z etanolom – zaspanost, zmedenost in razdražljivost. Med šest in 30 ur po zaužitju lahko nastopijo vrtoglavica, zaspanost, bruhanje, hude bolečine v trebuhu in driska, navaja ladbible.com.

