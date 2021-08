Krvav strelski pohod na Otoku, umrl tudi otrok

Neki moški je četrtek v Plymouthu na jugu Anglije pred hišo ustrelil petletnika in žensko. Po tem je strelski pohod nadaljeval na ulici, streljal je na naključne mimoidoče. Nekaj minut kasneje je mrtev obležal na pločniku. Sodil si je sam.Policija, specialci in reševalci so pridrveli na prizorišče, potem ko so prejeli več klicev na pomoč, češ da se z ulice sliši streljanje.Policija je potrdila, da so umrle tri ženske in trije moški, vključno s storilcem. Pri tem je povedala, da ni šlo za dejanje, povezano s terorizmom. Še več ljudi se zdravi v bolnišnici, piše The Sun.