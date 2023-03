Krvav napad: dogi sta jo pogrizle do smrti, vse je videl njen sin

Žensko iz Pensilvanije v ZDA sta dve nemški dogi do smrti pogrizli, medtem ko ju je poskušala nahraniti.

Kristen Potter je poskušala nahraniti pse, ker je bila njena soseda zdoma. Napad je bil tako grozljiv, da reševalne službe niso mogle dostopati do prizorišča, dokler niso psov uspavali.

Napad videl sin

Potterjevo je spremljal njen mlajši sin, ki je stekel po pomoč, potem ko so psi napadli žensko.

»Takoj, ko je videl, da so psi napadli njegovo mamo, je zbežal domov čez cesto, da bi njegov brat poklical pomoč,« je medijem povedal lokalni mrliški oglednik.

Lastnica psov je po tragediji v šoku. »Ne verjamem in želim umreti. Ne morem verjeti, da se je to zgodilo,« je za New York Post dejala Wendy Sabathne.