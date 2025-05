Krvav incident po zabavi! Pet ljudi zabodenih, napadalec pobegnil

V zgodnjih jutranjih urah sobote je v londonskem predelu Thamesmead prišlo do brutalnega napada z nožem, v katerem je bilo poškodovanih pet oseb. Policija je sprožila obsežno iskanje napadalca, ki je še vedno na prostosti.

Metropolitanska policija je sporočila, da so bili policisti poklicani na kraj dogodka ob 4.19 zjutraj, po poročilih o več poškodovanih osebah po dogodku v jugovzhodnem Londonu. Po prvih informacijah naj bi bile žrtve udeležene na zabavi, ki se je končala s krvavim izbruhom nasilja.

Reševalci so vseh pet poškodovanih prepeljali v bolnišnico. Njihovo zdravstveno stanje za zdaj ni znano, policija pa dogodek obravnava kot resen napad z nožem.

Simbolična fotografija. FOTO: Justin Tallis Afp

V sporočilu za javnost je predstavnik policije dejal: »Policija preiskuje incident, do katerega je prišlo v soboto zgodaj zjutraj na ulici Nathan Way. Po prihodu so policisti skupaj z reševalno službo našli pet oseb z vbodnimi ranami. Vsi so bili prepeljani v bolnišnico, kjer ocenjujejo resnost poškodb. Preiskava poteka, na kraju dogodka ostaja policijski trak. Za zdaj ni še nihče aretiran.«

Ulica, kjer je prišlo do napada, je v Kraljevem okrožju Greenwich in je znana po industrijskih obratih, med katerimi so poslovni park, skladišča in prireditveni prostori. Kje natančno se je incident zgodil, še ni jasno.