Kršili odlok in umrli: žrtev je bilo vsaj 13

Na obrobju perujske prestolnice Lima se je v soboto zvečer zgodila tragična nesreča, v kateri je umrlo najmanj 13 obiskovalcev zabave, ki so poskušali zbežati pred policijo.



Policija je prejela prijavo o zabavi v baru, kjer se je zbralo okoli 120 ljudi, s čimer so kršili odlok o omejitvi zbiranja, sprejet za zajezitev širjenja novega koronavirusa.



Ko so policisti vstopili v bar, so obiskovalci poskušali pobegniti skozi edini izhod, pri čemer je prišlo do prerivanja. Do smrti je bilo poteptanih najmanj 13 ljudi, trije so bili poškodovani. Poškodovani so bili tudi trije policisti.



Perujsko notranje ministrstvo je zanikalo poročanje medijev, da je policija uporabila solzivec in da so se nekatere žrtve zadušile. V okviru preiskave tragične nesreče so pridržali 23 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.