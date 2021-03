Krokodil požrl osemletnika

Nekaj tednov prej je krokodil med kopanjem napadel še enega otroka, tudi starega osem let. Te žrtve niso našli.

Česa vsega ne bi oče naredil za svojega otroka, z golimi rokami bi se celo spravil nad orjaškega krokodila. V tak neenak boj se je spustil indonezijski ribič, ko je iz kalne vode reke Tempakul, ki se vije prek indonezijskega dela Bornea, planil večmetrski krokodil in z mogočno čeljustjo zagrabil njegovega osemletnega sina. »Pognal se je za krokodilom, ga boksnil z golo pestjo, v upanju, da bo zver izpustila Dimasa, a je bil krokodil prehiter. Ušel mu je,« je dejal vodja reševalne skupine, ki se je podala po sledi za plenilskim plazilcem.V spokoju zgodnjega jutra sta Subliansyah in Dimas lovila ribe, a je radovedni fantič zataval malce vstran. Le nekaj metrov od očeta, kar je izkoristil roparski plazilec, ki se je skrival v kalni vodi. Zagrabil je Dimasa in ga, da ga zaščitniški oče, ki se je pognal za njim, ne bi prikrajšal za zajtrk, celega pogoltnil, nato pa izginil v vodi. A temu navkljub oče ni izgubil upanja, da še kdaj vidi sina. Ob pomoči reševalcev je iskal sledi za večmetrsko rečno pošastjo. Že naslednji dan, le kakšnih 100 metrov od napada prejšnje jutro, so krokodila izsledili. »Dimas! Dimas!« so tulili vaščani, ko so krokodila vlekli na kopno. In vsi tiho upali na čudež, ko so živali z nožem razparali trebuh. A ven so potegnili le fantkovo truplo. »Otroka je vzela družina domov, da pripravijo pogreb,« je dejal eden iz reševalne ekipe.