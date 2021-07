Krk v šoku: je ubil partnerico in se z njo zaprl v stanovanje?

Na Krku, ki je izjemno priljubljen med Slovenci, se je zgodil strašen zločin. Hrvaški Novi list poroča, da so v stanovanju v mestu Krk našli mrtvo žensko. Po prvih podatkih naj bi šlo za Rusinjo, ki sicer živi v Nemčiji in je sestra lastnice stanovanja, v katerem so jo našli.



Truplo nesrečne ženske so odkrili policisti po tem, ko se je sosedu zdelo nenavadno, da so rolete spuščene in ženske že nekaj dni ni na spregled. Policisti so vstopili v stanovanje in naleteli na strašen prizor. Mediji še poročajo, da naj bi bila nesrečnica zadavljena.



Stanovalci večstanovanjskega objekta so medijem še razkrili, da se je tragični dogodek verjetno zgodil v noči s sobote na nedeljo, ko so slišali glasen prepir in razbijanje. Okoli ene ure ponoči naj bi v stanovanju zavladala tišina. Naslednji dan naj bi opazili njenega moža, kako je besno hodil okoli svojega luksuznega vozila, ki je še vedno parkirano pred stavbo, in se preoblačil.



Čeprav še ni povsem jasno, kaj se je dogajalo, Hrvati poročajo, da je, kot kaže, »ruski Nemec« tri dni preživel ob mrtvi partnerici.

