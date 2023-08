Kaj se dogaja? V dveh letih so se v majhni vasici ubili štirje mladoletniki

Po smrti mladoletne osebe, ki je bila pokopana na domačem pokopališču sv. Marka v Jardolu je portal Centralna.ba objavil zgodbo o smrtih mladoletnikov. Lokalna policija Srednjebosanske županije in tožilstvo obravnavata primer kot samomor.

Začeli preiskavo enakih primerov smrti

Po njegovi smrti je policija začela skupno preiskavo serije enakih primerov. Prvi samomor je bil zabeležen 12. avgusta 2021, ko ga je storil šestnajstletni mladenič. Druga žrtev je sedemnajstletnica, ki se je ubila 15. oktobra lani, 16. aprila pa je samomor naredil petnajstletnik iz iste vasi.

Prebivalci Jardola, ki po zadnjem popisu štejejo le 600 ljudi, so v šoku in nočejo dajati izjav. Neuradno poudarjajo, da so zaskrbljeni in vznemirjeni, sumijo pa na sekte.

Domači župnik v Vitezu Velimir Bavrka je ocenil, da so smrti v Jardolu posledica številnih negativnosti v Bosni in Hercegovini ter odtujenosti družin, mater in očetov od otrok. »Pogovarjamo se o posledicah, a treba je najti vzrok. Vzrok je, da smo se odmaknili od dobrih stvari. Poglejte zgodbe v BiH, kakšne so? Vsak napada vsakega,« je dejal Bavrka.