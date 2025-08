Krajani pretreseni: Mirko ustrelil partnerja bivše žene in grozil še njej, ustavil ga je hrabri sosed (FOTO)

Prvi avgustovski dan se je v spomin prebivalcev majhnega hrvaškega kraja Berek zapisal kot eden najbolj tragičnih. Lokalno skupnost je pretresel umor, zagrešil ga je 45-letni Mirko Hranić, ki je okoli 22.37 vstopil v hišo bivše žene in njenega novega partnerja Daniela J. ter slednjega hladnokrvno ustrelil. Hranića so policisti v preteklosti sicer že obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj, a nikoli nasilnih. Je pa bilo nasilje razlog, da se je končal njegov zakon s 17 let mlajšo partnerico, ki jo je maltretiral tako psihično kot fizično, grozil ji je celo, da jo bo ubil, pišejo hrvaški mediji.

Policisti so Hranića kmalu prijeli, obtožbe na njegov račun pa so obsežne. Poleg uboja Daniela J. mu očitajo še poskus uboja bivše žene, tri kazniva dejanja groženj, nepooblaščeno posedovanje orožja in rop.

Bil je izredno ljubosumen

Hranić je imel po pričevanju krajanov tisti večer hude izpade ljubosumna, grozil je bivši ženi in njenemu novemu partnerju, ki je bil nekoč sicer njegov prijatelj. Prestrašeni par je o grožnjah obvestil policiste, ki so Mirka obiskali in preiskali njegovo hišo, a orožja niso našli. Kmalu zatem je 45-letnik na družbenem omrežju objavil video, v katerem je povedal, kaj namerava storiti. Na posnetku se vozi proti Bereku ter posluša ljubezenske pesmi in večkrat ponovi: »Danes se igra konča.«

Ko je prišel do hiše bivše žene in nepovabljen vstopil, je začel streljati, zadel in ubil je 22-letnega Danijela, nato je orožje uperil še v bivšo ženo. Prestrašeni ženski je uspelo pobegniti, zatekla se je k sosedu in kmalu bi pod streli besnega Mirka padel še on. »Rekel mi je, naj se umaknem, ali me bo ubil. Nisem se premaknil. Vame je uperil puško, še enkrat zavpil, naj se umaknem, nato je streljal. Naboji so končali v moji hiši. Na vse pretege sem se trudil zaščititi svojo družino, zato sem zgrabil puško in mu jo poskušal iztrgati. Borila sva se, nato je pobegnil,« je junaško dejanje za 24sata opisal Zvonimir H.

Policisti so Mirka nekaj ur pozneje prijeli, zaradi ponovitvene nevarnosti pa ga je tožilec poslal v pripor.

Policisti so strelca kmalu prijeli. FOTO: Igor Soban/pixsell