Kradla na policijski postaji

Le kaj sta imela v mislih 22-letni Sirec in enako stara Avstrijka, ko sta se konec januarja odločila, da bosta ukradla torbo kar enemu od policistov? Zgodba, o kateri so v nedeljo poročali policisti iz avstrijskega glavnega mesta Dunaj, bi si zaslužila filmsko uprizoritev.

Dvaindvajsetletnika sta se namreč oglasila na policijski postaji Donaustadt. Želela sta prijaviti, da so jima ukradli torbo. Opravila sta vse formalnosti in ob odhodu na hitro smuknila v eno od pisarn ter izmaknila torbico.

Da je torba izginila, so na postaji ugotovili kmalu in se takoj podali na lov. Posumili so, da bi za vsem skupaj lahko stala Sirec in Avstrijka, saj sta se ob podaji prijave vedla nekoliko nenavadno. Predvidevali so, da sta se pripeljala z avtomobilom, zato so natančno pregledali nadzorne kamere, nameščene v garažni hiši bližnjega nakupovalnega centra.

23.500 evrov škode sta povzročila oškodovancem.

Sledila hišna preiskava

»Videoposnetke smo analizirali skupaj z varnostnim osebjem,« je pojasnil tiskovni predstavnik policije Markus Dittrich. Na enem so opazili omenjeni par, 22-letna Avstrijka pa je v rokah držala ukradeno torbico. In ker sta malo prej podala prijavo, seveda ni bilo težko priti do njunega domačega naslova v kraju Floridsdorf. Ta je od policijske postaje oddaljen slabih petnajst minut vožnje.

Pri njiju je sledila hišna preiskava, v kateri so policisti zasegli številne ukradene predmete, vključno z debetnimi in kreditnimi karticami. Ugotovili so, da je par ukradel tudi avtomobil, s katerim sta se pripeljala do policijske postaje. Sumijo ju, da sta na območju Dunaja zagrešila najmanj 30 tatvin in vlomov, škoda pa je ocenjena na okoli 23.500 evrov. Možje v modrem so oba aretirali, pri čemer mladenič med zaslišanjem ni želel dajati izjav, ženska pa je vse skupaj le delno priznala. Oba sta že v priporu.