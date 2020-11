Kot v filmu: poskakali iz ‘hruške‘ in vpili, da gredo v Slovenijo (VIDEO)

Na facebooku se je pojavil posnetek, ki prikazuje nekaj neverjetnega. Iz vozila za prevoz betona so sredi avtocesti poskakali migranti, povsem prašni in umazani od gradbenega materiala.Na posnetku sicer ni slišati slovenskih besed, a je vozilo, iz katerega so moški skočili, imelo slovenske registrske oznake. Ko so skočili na prosto, so se ponosno nastavljali in fotografirali, nekdo pa jim je v angleščini dejal, da jim lahko pomaga prečkati slovensko mejo, ker ve, v kakšni situaciji so. Preden so skočili čez ograjo, je deček, ki je bil med njimi še zavpil, da gre v Slovenijo.Ppolicijo smo vprašali, ali je s tem dogajanjem že seznanjena, odgovora pa še nismo prejeli.Posnetek je bil sicer prvotno objavljen v eni izmed skupin, v kateri objavljajo turški avtoprevozniki, nato pa se je razširil tudi na druge kanale in skupine.