Kot v filmu: 13-letnika zadel usodni naboj, ko je na tablici igral igrice

V ameriški zvezni državi se je zgodila neverjetna tragedija. 13-letnik je umrl, medtem ko je sedel v dnevni sobi na kavču in se igral s tabličnim računalnikom. Med brezskrbno igro so kar naenkrat začeli leteti naboji, eden je priletel skozi okno in dečka zadel v glavo. Policisti so po strašnem dogodku povedali, da je bilo izstreljenih tako veliko nabojev, da jim je zmanjkalo oznak in da so morali med preiskavo eksperimentirati.

»Ta smrt nima smisla. Takšne stvari se dogajajo, ko govorimo o odraslih žrtvah, a če je žrtev otrok, je to še toliko huje,« je za WBRC dejal glavni preiskovalec Brent Blankley. Za zdaj še ni znano, kdo je streljal in sprožil usodni strel, ki je ubil nesrečnega 13-letnika.