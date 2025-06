Kot na dan, ko je umrla Danka! Na rekonstrukciji dogodka tudi Janković in Dragijević

Višje javno tožilstvo v Zaječarju je danes izvedlo rekonstrukcijo izginotja dveletne Danke Ilić iz Bora, v okviru razširitve preiskave proti Srđanu Jankoviću in Dejanu Dragijeviću. Rekonstrukcija je potekala opoldne v Banjskem polju, na kraju, kjer je deklica izginila 26. marca 2024.

Tožilstvo, ki že izvaja vrsto dokaznih postopkov, želi zdaj s pomočjo rekonstrukcije razjasniti dogodke usodnega dne. Po njihovih ugotovitvah naj bi Janković in Dragijević, zaposlena pri komunalnem podjetju Vodovod iz Bora, s službenim vozilom trčila v deklico, ki je zaradi materine nepazljivosti pritekla na cesto. Nato naj bi jo potegnila v avto, jo zadavila in truplo odvrgla na deponijo. Ker trupla niso našli, tožilstvo sumi, da sta ga s pomočjo sostorilcev premestila drugam.

Rekonstrukcija bo izvedena pod podobnimi vremenskimi pogoji kot 26. marca. Najprej bo Dankina mati Ivana Ilić opisala, kaj se je dogajalo, saj je tistega dne pripeljala otroke na dolgo zapuščeno družinsko posest. Nato bodo iz pripora privedli oba osumljenca, ki sta bila takrat na terenskem delu. Gibanje deklice bodo ponazorili s pomočjo zaposlenega, ki bo posnemal njene korake – upoštevajoč njeno višino in težo, drugega otroka pa ne bodo vključili. Ob rekonstrukciji bodo prisotni tudi izvedenci iz Beograda. Javnost še vedno močno spremlja primer, zato se pričakuje večja prisotnost ljudi na terenu.

Časovnica 26. marca 2024 13.10 – Ivana Ilić prispe na svojo posest v Banjskem polju skupaj z Danko in sinom 13.22 – Ivana pošlje možu Milošu fotografije otrok za dvoriščem stare hiše 13.50 – Ivana opazi 'fiat pando' v bližini hiše in moškega ob vozilu 13.51 – Ivana pokliče moža in mu pove, da je Danka izginila 13.57 – Miloš Ilić pride v Banjsko polje in sreča osumljenca v 'fiatu' 13.59 – Policija prispe v Banjsko polje po klicu staršev male Danke

Janković in Dragijević sta v priporu od 7. aprila 2024, ko sta priznala, da sta deklico povozila in ubila, vendar sta pozneje priznanje umaknila. Obtožnica proti njima je bila dvakrat zavrnjena, saj sodišče v Nišu meni, da dokazi niso dovolj trdni. Zato je bila preiskava vrnjena v dopolnitev, v okviru katere so že zaslišali Dankino mater, danes pa sledi še rekonstrukcija dogodka.