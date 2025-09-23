Kot iz nočne more: kupil skladišče in v njem našel kovčka, ko ju je odprl, pa šok

Si predstavljate, da na dražbi kupite skladiščni prostor, v katerem je nekdo med drugim spravil potovalna kovčka, ko ju odprete, pa vas pričaka prizor iz nočne more – trupli šest in osem let starih deklic? Ne gre za scenarij iz kakšne hollywoodske grozljivke, temveč za resnično zgodbo, ki je na sodišču končno dobila epilog.

Trupli, ki so jih našli v kovčkih, sta bili nesrečni Yune Jo in njena dve leti mlajša sestrica Minu Jo, ki ju je tri do štiri leta prej okrutno umorila njuna lastna mama. Kot je na sodišču v novozelandskem Aucklandu dejal njen zagovornik, ki je želel, da 45-letni Hakyung Lee izrečejo oprostilno sodbo, je bila Leejeva »normalna in povsem običajna mama, dokler se ni nekaj resno zalomilo«.

In to naj bi bila smrt njenega moža, ki je Leejevo pahnila v globoko depresijo. Pomagala niso niti zdravila in tako je državljanka Nove Zelandije, ki je po umoru pobegnila v Južno Korejo, deklicama dala več tablet močnih antidepresivov, ko sta izgubili zavest, pa ju je zaprla v kovčke, kjer sta tudi umrli. Da je to storila, je Hakyung Lee na sodišču tudi priznala, ni pa priznala očitkov, da je hčerki hladnokrvno umorila, kot je ves čas vztrajala obramba.

»Umor je načrtovala in ga tudi povsem zavestno izvedla, da bi se otresla bremen, ki so jo čakala kot mamo samohranilko,« je na sodišču med drugim dejala tožilka Natalie Walker, ki je za Leejevo zahtevala najstrožjo možno kazen in to tudi dosegla. Hakyung Lee bo do konca življenja preživela za rešetkami, brez upanja na predčasni pogojni izpust.