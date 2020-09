Koronavirus vzel novinarja Maria P. (30), mesec dni se je boril

»Šokirani smo in zelo žalosti, ker je tako hitro odšel naš prijatelj, kolega, človeka, našega Marija. Že od sredine avgusta, ko nam je sporočil, da je zaradi koronavirusa v mostarski bolnišnici, smo čakali na izboljšanje. Na žalost je bila bolezen premočna,« je med drugim z globokim obžalovanjem sporočil glavni urednik Jabuka TV Goran Kutle, kjer je novinar Mario Pinjuh delal.



Pri 30 letih je izgubil boj s koronavirusom. Sicer katoliški novinar, ki ga je bilo slišati na radiu Mir Međugorja in Jabuki TV. »Težko je najti kakšno besedo. Zelo smo žalostni, najhuje je njegovi družini. Bil je prekrasne človek, prijazen fant, vedno se je trudil zase in za druge. Ko je končal fakulteto, je organiziral tečaje angleškega jezika, bil je aktiven v folklori, nastopal je za več umetniški društev,« je med drugim dejal njegov prijatelj.



Kot piše Slobodna Dalmacija, Marijeva smrt pošilja pomembno sporočilo »Nejevernim Tomažem«, da je treba v času virusa sars-cov2 paziti nase in na druge in da kot kaže virus ne izbira med mladimi in starimi. Umrl je v petek, tri dni kasneje so ga pokopali v Širokem Brijegu.