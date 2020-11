Korona ubila mamo in očeta: štiriletnik ostal brez staršev (VIDEO)

je živel z očetom (33) in mamo (29) v Teksasu v ZDA, ko je njegovo družino doletela strašna tragedijo. Oba starša sta umrla zaradi posledic novega koronavirusa, pišejo ameriški mediji.Oče dečkase je okužil v službi. Bil je poklicni šofer in naj bi se nalezel od svojega kolega, ki je bil pozitiven na testu. Adanu se je zdravstveno stanje hitro poslabšalo in junija je umrl v bolnišnici. S korono se je boril štiri tedne, zdravniki pa so mu rekli, da ima najhujšo obliko virusa.Mama dečkaje želela pripraviti spominski pogreb za svojega soproga, a ji ni uspelo, saj je tudi sama zbolela. Oktobra je umrla pozitivna na koronavirus.Otrok je ostal brez staršev, zanj pa zdaj skrbi njegova babica, ki pravi, da bo deček kmalu star pet let in da bo praznoval rojstni dan. Hodi v vrtec, kjer je delala njegova mama, tako da ima tudi veliko podporo lokalne skupnosti. Raiden se pogosto spomni na svojo mamo in jo močno pogreša. »Ravno danes mi je spet povedal, da hoče nazaj svojo mamico,« je povedala njegova babica in dodala, da je bil mamin sinko.Babica je sporočila, da načrtuje spominski pogreb za svojo hčerko in njenega pokojnega partnerja ter očeta svojega vnuka.