Korona ji je v enem tednu ubila oba sinova in moža

Koronavirus je v družini Duraković iz Bugojna v Bosni terjal grozljiv davek. Mama in soproga Emira, ki je tudi sama zbolela za koronavirusno boleznijo, je namreč v osmih dneh zaradi koronavirusa izgubila dva sina in moža. Kot je poročal Avaz, sta v treh dneh umrla oče in mož Hajrudin (66) in sin Adis (42), nato je v torek umrl še 41-letni Haris.



»Za smrt moža smo zbrali moči, da smo ji to lahko povedali. In ko sem jo klical ali je dobila limonado, pravi, da jo je lepo osvežila in me vpraša, kako so otroci. Zlagal sem se. Kdo bi mami povedal, da njenega prvorojenega sina ni več, kdo bi ji povedal, da je Haris na meji med življenjem in smrtjo«.







»Materi nismo povedali za smrt prvega sina, ko je umrl še Haris. Tega se ne more preživeti,« je povedal brat in stric pokojnih Kemal Duraković.



Ob tragični usodi družine so Bugojnu razglasili dan žalovanja.