Konec ugibanj? FBI objavil nadzorne posnetke Epsteinove zadnje noči (VIDEO)

FBI je objavil posnetke nadzornih kamer, ki prikazujejo vhod v celico Jeffreyja Epsteina na dan njegove smrti. Njihova preiskava je zaključena in potrjuje, da obsojeni spolni prestopnik ni imel »seznama strank«.

Epstein, ki je bil obtožen trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja mladoletnic, je bil 10. avgusta 2019 najden obešen v svoji celici med prestajanjem pripora.

Njegova smrt je sprožila val teorij zarote – nekateri so verjeli, da ni šlo za samomor, kot je bila uradna razlaga dogodkov, temveč da so ga ubili, da ne bi razkril informacij, ki bi lahko škodovale znanim osebnostim.

Zagovorniki teorij zarote so trdili, da je imel Epstein seznam strank, ki jih je izsiljeval za vpliv, in da naj bi ta skrivna skupina slavnih oseb in političnih figur poskrbela za njegovo smrt ter jo prikazala kot samomor.

FBI je že prej letos izjavil, da imajo dokaze, da je bila Epsteinova smrt samomor, kar naj bi dokazovalo tudi video gradivo, ki ga zdaj objavljajo.

Gre za več kot 10 ur posnetkov nadzornih kamer, ki prikazujejo prostor pred vrati Epsteinove celice.

Vrata sama niso neposredno vidna

Vrata sama niso neposredno vidna, vendar portal AXIOS poroča, da sta FBI in ameriško ministrstvo za pravosodje potrdila, da posnetki dokazujejo, da Epsteina nihče ni ubil, saj bi kamera zaznala vsakega, ki bi se približal vratom ali vstopil v celico.

Prav tako poročajo, da so videli interni zapisnik, iz katerega izhaja, da FBI nima dokazov, da bi Epstein vodil »seznam strank«, kar ovrže eno glavnih teorij zarote, povezanih z njegovo smrtjo in dejavnostmi.

Pred objavo posnetkov je direktor FBI Kash Patel dejal, da je »potrebnega veliko časa za pregled vseh let preiskav« in da video dokazuje, da nihče razen Epsteina ni vstopil v celico.

Namestnik direktorja Dan Bongino je izjavil, da je »videl celotno spisano dokumentacijo« in je prepričan, da je Epstein naredil samomor, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o spolni trgovini.

Posnetki prikazujejo noč 9. avgusta in zgodnje jutranje ure 10. avgusta. Epstein je bil ob 19:49 9. avgusta pospremljen do svoje celice s strani zaporniških paznikov, preostali del posnetkov pa ne prikazuje nikogar, ki bi prečkal prostor pred njegovimi vrati.

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da bo njegova administracija objavila Epsteinove dokumente za javnost, prva serija pa je bila objavljena že prej letos.

Med nedavno spletno polemiko je Elon Musk trdil, da se Donald Trump nahaja v Epsteinovih dokumentih, in dodal, da je to »pravi razlog, zakaj ti še niso bili objavljeni javnosti«.

Musk je nato dejal, da »bo resnica prišla na dan«, a je pozneje objavo izbrisal in priznal, da je v nekaterih svojih izjavah šel »predaleč«, poroča ladbible.com.