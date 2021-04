Konec molitev, čas je za ukrepe

Med obračunom je bilo v tovarni več deset drugih zaposlenih, ki pa zaradi hrupa strojev strelov niso slišali.

Biden je trn v peti orožarskim lobijem. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Tokrat se je kri prelivala 160 kilometrov od Houstona, v teksaškem mestu Bryan, ki šteje 86.000 prebivalcev. Storilec, po najnovejši ugotovitvah naj bi bil to 27-letni, je sklenil nasilno obračunati z zaposlenimi v tovarni pohištva: ubil je najmanj eno osebo in štiri ustrelil, vsi ranjeni so v kritičnem stanju.V bolnišnico so zaradi hudega napada astme odpeljali še eno osebo, so še pojasnili, ranjen, a zunaj smrtne nevarnosti, pa je tudi policist, ki se je pognal v lov za storilcem. Motiv napada v proizvodnem obratu podjetja Kent Moore Cabinets še ni znan, menda pa je tudi strelec na seznamu zaposlenih. Kot rečeno, je po napadu pobegnil, a so ga prijeli 50 kilometrov od kraja zločina. Policija je že izključila možnost, da je bil na delu v četrtkovem popoldnevu še kateri sostorilec, Bollin naj bi streljal s svojo pištolo. Med tragičnim obračunom je bilo v tovarni več deset drugih zaposlenih, ki pa zaradi hrupa strojev strelov niso slišali; šele ko so opazili bežeče sodelavce in zaznali paniko, so se poskrili do prihoda policije, povedo.Število smrtnih žrtev v ZDA zaradi streljanja je absurdno, opozarja predsednikin poudarja, da je nasilje z orožjem v njihovi državi epidemija in mednarodna sramota. Sklenil je, da bo med čakanjem na zakonske ukrepe zveznega kongresa v okviru svojih pooblastil sam ukrepal proti strelnemu orožju; molitve ne zadostujejo več, čas je za akcijo, kajti v zasebni lasti Američanov je vse več kosov orožja, prodaja namreč raste, vse odkar je bil na mesto predsednika izvoljen demokrat in odkar orožarski lobiji in republikanci svarijo Američane, da jim bodo demokrati pobrali orožje.Napovedani ukrepi, ki sicer niso koreniti, saj lahko takšne sprejme le kongres, zajemajo pravne podlage, po katerih bi lahko ljudem, ki so nevarni sebi in drugim, začasno prepovedali dostop do orožja, naznanil je tudi prepoved posebnih stabilizatorjev za pištole, ki izboljšajo točnost streljanja, onemogočanje izdelave orožja doma, naročil pa je tudi celovito poročilo o trgovini z orožjem v ZDA.