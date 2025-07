Konec iskanja dvojice na hrvaškem morju, bila sta v apartmaju. »Vse smo dvignili na noge zaradi dveh mulcev«

Moška, za katera so hrvaški mediji poročali, da ju pogrešajo na morju med Murterjem in Pakoštanami, sta živa in zdrava, so potrdili iz Nacionalnega centra za usklajevanje iskanja in reševanja na morju (MRCC Rijeka). »Vrnil(a) sta se v apartma in sta živa,« so za portal Morski potrdili iz MRCC Rijeka. V iskanju sta sodelovali kapitaniji pristanišč iz Zadra in Šibenika, dve ladji s popolno posadko sta ju iskali celo noč in sprožen je bil celoten sistem.

»Vse smo dvignili na noge zaradi dveh mulcev«

Ljudje, ki so sodelovali v iskanju, pravijo, da je bila iskalna akcija popolnoma nepotrebna, piše Dalmacija Danas. Od ljudi, ki so sodelovali v iskanju, smo izvedeli, da je šlo za po nepotrebnem sproženo iskanje: »Vse smo dvignili na noge zaradi dveh mulcev, ki se ne znata obnašati. Treba je povedati resnico. Poletje je in naše službe prejemajo različne klice, kjer ljudje resnično potrebujejo pomoč. Tukaj se je sprožil celoten sistem zaradi dveh neodgovornih ljudi. To bi morali začeti kaznovati,« je povedal vidno utrujen uslužbenec ene od reševalnih služb, s katerim je zjutraj govoril omenjeni portal.

Policija o dogodku

»Iskali smo enega moškega, ki je kasneje sporočil, da je vse v redu. Ni šlo za klasično iskalno in reševalno akcijo, ampak zgolj za preverjanje, kje se nahaja. Ko je bilo ugotovljeno, da je na varnem, je bilo iskanje ustavljeno. Moški je kmalu po začetku iskanja sporočil, da je doma,« je povedala tiskovna predstavnica zadrske policije Ivana Grbin, ki ni mogla potrditi, koliko časa je celotno iskanje trajalo, še piše Index.hr.