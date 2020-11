Kokain skrivale v prsnih vsadkih

Ženske naj bi v Evropi čakale poštene službe.

Mamilarskim združbam ne primanjkuje zamisli, kam vse skriti prepovedano drogo in jo neopaženo pretihotapiti na drug konec sveta, a tudi policija k sreči čedalje pogosteje razkriva njihove drzne podvige. Tokrat so v Kolumbiji zasegli tekoči kokain – v prsnih vsadkih.Organizacija iz Calija na jugozahodu Kolumbije se pomenljivo imenuje Kirurgi, glavne junakinje pa so bile ženske, ki so jim nadrejeni vsadili sporne medicinske dodatke, zapolnjene z drogo, v prsi in tudi v meča. Operacijske dvorane so si uredili kar v najetih stanovanjih in hotelskih sobah, nezakonite posege pa sta opravila dva osumljenca: menda ugledni kirurg iz Medellina in še ena oseba, zaposlena v zdravstvenem sektorju, a ni kirurg, poroča tamkajšnja policija. Ženskam so v istih prostorih omogočili nekajdnevno okrevanje, potem pa so jih poslali na misijo: s komercialnimi poleti so odpotovale čez lužo, v španski Madrid, kjer jih je pričakala druga kirurška ekipa in jim odstranila zelo dobičkonosne vsadke.Sodelujočim v nevarni misiji so obljubili zajetno plačilo in poštene službe na stari celini, ni pa jasno, ali so se mamilarski šefi tudi držali dogovora, prav tako niso znane morebitne zdravstvene posledice prenašalk droge. K sreči so združbo pred dnevi razkrinkali po več mesecih zasledovanja in telefonskih prisluhov, prijeli so šest moških in štiri ženske, po zaseženih dokazih sodeč pa so Kirurgi operirali najmanj tri leta. Koliko droge jim je uspelo prenesti čez Atlantik, še preiskujejo.