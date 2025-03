Kokain kot priloga v pleskavici! Prodajali so ga kar prek kioskov s hitro prehrano

Državljana Srbije so v Avstriji aretirali skupaj s še 54 osebami iz Nemčije, Bosne in Hercegovine ter Avstrije zaradi suma, da so organizirali obsežno mrežo preprodaje drog prek kioskov hitre prehrane v večjih mestih.

Mednarodna kriminalna združba je v Avstrijo iz Nemčije in Slovenije pretihotapila več sto kilogramov kokaina ter ga prodajala v regiji Salzkammergut, pišejo tuji mediji.

Preiskava se je začela po aretaciji dveh državljanov Bosne in Hercegovine (33, 37), kar je sprožilo širše policijske ukrepe. V nadaljevanju so aretirali še štiri osebe, skoraj 50 pa jih je bilo kazensko ovadenih.

Avstrijska policija je razkrinkala kriminalno združbo, ki je v kioskih hitre prehrane preprodajala kokain na območjih Attnanga, Timelkama, Halleina in Salzburga.

Da bi se izognili odkritju, so preprodajalci mamil in kupci pri naročanju ter predaji droge uporabljali geslo – »beli poper«.

Po navedbah preiskovalcev je skupina v petih letih prodala več sto kilogramov kokaina in zaslužila več milijonov evrov, v Avstrijo pa ga je pretihotapila iz Slovenije in Nemčije.

Ustaljen protokol

»Preiskava je pokazala, da je ta organizirana kriminalna skupina od leta 2020 pa vse do konca novembra 2024 razvila izjemno prefinjen način preprodaje kokaina,« poročajo avstrijski mediji. »Kokain so preprodajali prek kioskov hitre prehrane, katerih lastniki so bili večinoma državljani BiH. Mreža preprodajalcev je bila široko razvejana, glavni del oskrbe z drogami pa je potekal prek aretiranega državljana Srbije.«

Kriminalna združba je delovala po ustaljenem vzorcu: kupec je na kiosku naročil hrano, zraven pa zahteval »beli poper«, kar je pomenilo, da je prišel po kokain.

Razkritje na meji med Avstrijo in Nemčijo

Organizirana skupina je bila razkrinkana, ko je policija na meji med Avstrijo in Nemčijo ustavila dva državljana BiH.

»Policisti so ju izločili zaradi sumljivega vedenja. V vozilu so našli več kilogramov različnih začimb, za katere sta osumljenca trdila, da so namenjene kioskom hitre prehrane. Po podrobnejšem pregledu pa so med začimbami našli tudi večjo količino kokaina,« poročajo mediji.

Po zaslišanju osumljencev so se začele množične aretacije preprodajalcev po vsej Avstriji.

Prvega aretirali na meji

Prvi osumljenci, ki so jim policisti nadeli lisice, so bili državljan Srbije, Nemec ter moški in ženska iz Bosne in Hercegovine.

»Kriminalisti v civilu so na podlagi operativnih informacij izvedli dodatne racije in aretirali še 51 oseb, med katerimi so bili prodajalci v kioskih in kupci, ki so jih ujeli pri nakupu droge,« pišejo avstrijski mediji.

Vse aretirane so bili pridržani za 48 ur, nato pa bodo privedeni pred pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja preprodaje drog in nedovoljenega posedovanja kokaina.