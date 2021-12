Koga bo Maxwellova izdala?

Začelo se je sojenje Ghislaine Maxwell, hčerki britanskega medijskega mogotca Roberta Maxwella, ki naj bi zdaj že pokojnemu Jeffreyju Epsteinu in njegovi elitni druščini novačila mladoletne žrtve, milijarderju in obsojenemu pedofilu, s katerim je bila nekaj časa tudi v razmerju, in njegovim izprijenim prijateljem pa naj bi se pri spolnih napadih večkrat pridružila tudi sama.

Maxwellovo so prijeli leta 2020 na njenem posestvu v New Hampshiru. Zaradi velikega premoženja in britanskega ter francoskega državljanstva so ji onemogočili, da bi se branila s prostosti po plačilu varščine. Njena obramba in vplivna družina zatrjujeta, da je bila Maxwellova tudi sama žrtev pokojnega pedofila, ki da je manipuliral z njo, zdaj pa je ona grešni kozel v zgodbi, ki je prizadela toliko življenj.

Odvetniki so ameriškemu pravosodju očitali tudi nehumano ravnanje z obtoženko, ki da biva v družbi podgan, v ves čas osvetljeni celici, hranijo pa jo z gnilimi živili, za pomoč so zaprosili celo OZN. A sojenje se je kljub številnim kritikam začelo: v ponedeljek so v New Yorku zbrali 12 članov porote, govore sta pripravili tožilka Lara Pomerantz in odvetnica Maxwellove Bobbi Sternheim.

14 let naj bi bila stara najmlajša žrtev.

Prva vztraja pri izjavah štirih žensk, ki jih je Epstein spolno zlorabljal med letoma 1994 in 2004, ena od njih je bila stara komaj 14 let, ko naj bi jo k pedofilu pripeljala Maxwellova. Ta naj bi redno organizirala potovanja za dekleta med Epsteinovimi posestvi in nepremičninami na Manhattnu, Floridi, v Londonu, Novi Mehiki, Parizu in na Deviških otokih. Obljubljala naj bi jim spodobno in dobro plačano delo, potem pa jih predajala v roke pošastim; spolne zlorabe naj bi jim opisovala kot pozitivne izkušnje in z dekleti tkala lažne prijateljske vezi ter jih materialno obdarovala, da bi jih obdržala v Epsteinovi bližini.

Sternheimova pa po drugi strani vztraja, da Maxwellova le plačuje za Epsteinove grehe; žrtve da so že prejele milijone iz sklada, ustanovljenega po njegovi smrti, njihov spomin na tako stare dogodke da ne more biti tako točen, pričale pa da bodo pod vplivom prebrisanih odvetnikov. Mediji čez lužo pa ugibajo, kaj ali koga vse bo razodel odmeven proces: pričakujejo tudi izbruh morebitnega škandala, če bi Maxwellova denimo izdala ime katerega od Epsteinovih pajdašev. Pred njenimi izjavami nedvomno trepeta osovraženi britanski princ Andrew.