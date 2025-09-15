NOVE PODROBNOSTI TRAGEDIJE

Ko sta ugotovila, da Tijane (19) ni: »Padla je! Odstrani kartico! Rekla bova, da je živa«

Pojavil se je zvočni posnetek Srba in Turka, ki 5 minut nista opazila, da prazen sedež, ne da bi vedela, kje je dekle (19).
Fotografija: Nesrečna Tijana R. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram
Nesrečna Tijana R. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

M. U.
15.09.2025 ob 13:07
M. U.
15.09.2025 ob 13:07

Tijana R. (19) iz Novega Sada je maja umrla v Budvi med poletom s padalom, privezana na gliser, ko je po domnevnem napadu panike odpela varnostni pas in padla z višine več kot 50 metrov.

Tijana (19) se je med skokom s padalom odpela in umrla, zdaj je znano zakaj

Uredništvo srbskega Blica je ob tem pridobilo posnetek celotne vožnje, ki je trajal 2 minuti in 43 sekund. Iz pretresljivega posnetka je jasno razvidno, da Tijana ni imela namena vzeti si življenja. Dekle je že od prvega trenutka panično klicalo na pomoč in prosilo, naj jo spustijo nazaj. »Pozdravljeni, hočem nazaj! Prosim, to je preveč strašljivo,« jo je mogoče slišati na posnetku, medtem ko maha z roko proti kameri. V nekem trenutku si je v strahu za življenje začela odpenjati varnostni pas. Ko se je odpela, se je poskušala z rokami oprijeti sedeža, a ji je vrv zdrsnila in je padla. 

Nove podrobnosti o Tijani, ki se je odvezala s padala: »Ni kazala strahu pred letenjem ali višino«

Zvočni posnetek Srba in Turka

Zdaj pa so objavili še podrobnosti pogovora srbskega in turškega državljana, ki sta šele po skoraj petih minutah opazila, da za seboj vlečeta prazen sedež, ne da bi vedela, kje je dekle. Na začetku posnetka se sliši glasna glasba, šumenje morja in zvok motorja. V nekem trenutku voznik gliserja iz Srbije opazi, da je sedež prazen, in začne kričati in preklinjati v angleščini.

»Punce ni, joj! Kdaj je padla?! Neumna reklama!«

»Ne vem«, odgovori turški voznik. »Kako je to mogoče?« nadaljuje Srb in ves čas preklinja. Nato si izmenjujeta panične komentarje: »Živa je« reče Turek v angleščini, Srb pa odgovori: »Ne vem, če je živa! Kdo jo je pobral iz morja?!« V ozadju se še vedno sliši zvok motorja gliserja, ko Srb vpraša kolega, ali je odstranil pomnilniško kartico s kamero, ki je posnela Tijanino vožnjo.

»Odstrani kartico! Rekla bova, da je živa«

Ta to potrdi, Srb pa pravi: »Nekje jo moraš skriti, moramo si jo ogledati. Ampak nikomur ničesar ne povej. Če te kdo vpraša – nimamo nič, razumeš? Prosim, odstrani kartico,« reče Srb, nakar se pogovor prekine. A v nadaljevanju poskušata ugotoviti, kaj naj rečeta dekličini materi. Mislila sta, da je sorodnica, ki je bila s Tijano na plaži, pravzaprav njena mati. »Kaj bova rekli njeni materi? Mati in hči sta, kaj bova rekli, ko bo vprašala za otroka?!« vpraša Turek. »Rekli bova, da je v redu, da je živa in da se bo vrnila,« mu odgovori Srb.

