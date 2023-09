Ko so policisti odprli prtljažnik, si niso mogli opomoči od šoka: zaradi 41 kilogramov »spominkov« s plaže aretirali Francoza

Francoskega turista so aretirali, ko je poskušal zapustiti Sardinijo z vsemi 41 kilogrami prodnikov in kamenja, ki jih je nezakonito pobral s plaže v prtljažnik svojega avtomobila. Ta »spominek« ga bo na koncu stal od 500 do 3000 evrov.

Italijanski cariniki so včeraj ustavili neimenovanega moškega, preden se je vkrcal na trajekt, ki povezuje Porto Torres v Italiji z Nico.

»V prtljažniku avtomobila je imel 41 kg gramoza in kamenja s plaže na Sardiniji, ki so mu bili zaseženi in bodo vrnjeni plaži,« so sporočili carinski organi.

Globa do 5000 evrov

Sardinija je znana po neokrnjenih belih peščenih plažah – ki veljajo za tako dragocene, da so regionalne oblasti leta 2017 sprejele zakon, ki turistom prepoveduje zbiranje naravnega materiala in odnašanje le tega s seboj.

Odvzem, posest ali prodaja peska, proda, kamnov ali školjk, nabranih na Sardiniji brez dovoljenja, se kaznuje z globo od 500 do 3000 evrov, poroča blic.rs.

Preberite še: