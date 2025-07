Ko se je branila pred posilstvom, mu je odgriznila jezik

Tožilci v Južni Koreji so se opravičili ženski, ki je bila obsojena zaradi samoobrambe med brutalnim poskusom spolnega napada leta 1964.

Choi Mal-ja, danes stara 80 let, je bila stara 18 let, ko je v Busanu moškemu, ki jo je skušal posiliti, odgriznila del jezika, poroča The Guardian. Mal-ja je bila obsojena zaradi povzročitve hujših telesnih poškodb in obsojena na deset mesecev zapora.

FOTO: Afp

Njen domnevni napadalec je po poročanju medijev prejel zgolj blago kazen zaradi vdora na zasebno posest in groženj, medtem ko so obtožbe o posilstvu proti njemu tožilci opustili.

»Tožilstvo je zatajilo v svoji vlogi in šlo v napačno smer,« je na ponovnem sojenju Choi v sredo, 23. julija, dejal višji tožilec Jeong Myeong-won, navaja The Guardian. »Gospe Choi Mal-ja, ki bi morala biti zaščitena kot žrtev spolnega nasilja, smo povzročili neizmerno bolečino in trpljenje. Iskreno se opravičujemo.«

Ponovno sojenje

Mal-ja, ki jo je navdihnilo gibanje #MeToo, se je dolga leta borila za razveljavitev svoje obsodbe, poroča BBC. Leta 2020, 56 let po napadu, je vložila zahtevo za ponovno sojenje, ki je bila sprva zavrnjena — a tri leta pozneje je vrhovno sodišče dovolilo, da se sojenje ponovi.

Ponovno sojenje se je začelo v sredo, 23. julija, tožilci pa so sodišče zdaj pozvali, naj razveljavi njeno obsodbo. »61 let me je država silila, da živim kot zločinka,« je Choi povedala novinarjem pred sodiščem. Objela je svoje podpornike in z dvignjeno pestjo zaklicala: »Zmagali smo!«

»Če tožilstvo priznava svojo napako celo danes, potem verjamem, da je pravica v tej državi še živa,« je dejala po poročanju BBC.

Končna razsodba je predvidena za 10. september, pri čemer se pričakuje, da bo sodišče njeno obsodbo razveljavilo, poročajo mediji, poroča People.