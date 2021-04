Ko jo je pretepal, so drugi le gledali

Napad se je zgodil sredi belega dne na Manhattnu. FOTO: Melpomenem/Getty Images

Sovraštvo do priseljencev se v ZDA le še stopnjuje, newyorški župan je zaskrbljen nad pomanjkanjem empatije in pokvarjenostjo človeštva: medtem ko je moški udrihal po 65-letni Američanki azijskega rodu, so namreč mimoidoči le nemo opazovali dogajanje, med njimi celo varnostniki iz stavbe, pred katero se je dogajal nagnusni obračun.Posnetki varnostnih videokamer so pokazali, da je moški pristopil k ženski, ki se je nič hudega sluteča sprehajala po Manhattnu, in jo najprej boksnil v trebuh, potem ko se je opotekla in padla na tla, pa jo začel še brcati v glavo in ji stopati na obraz. Pri tem naj bi vpil zmerljivke in jo podil »nazaj domov«. Ko je 65-letnica nezavestna obležala, je mirno odkorakal, nobena od prič pa ni pristopila k hudo poškodovani gospe, ki je ležala na tleh, dokler niso prispeli reševalci, ti so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico; od tam so sporočili le, da so poškodbe zelo hude.Prav tako se ni nihče zapodil za napadalcem in ga poskušal ustaviti do prihoda policije; ta je napadalca, ki je star 38 let, prijela dan pozneje, potem ko je razpisala denarno nagrado in objavila fotografije osumljenca., ogorčen nad neodzivnostjo Newyorčanov, je izjavil, da se mu ob takšnih zgodbah obrača želodec in da je takšno pomanjkanje sočutja povsem nesprejemljivo. Da so vsi ignorirali napad, je velika sramota za ameriško družbo, da so nasilje mirno, le nekaj metrov proč opazovali varnostniki v sosednji stavbi, pa naravnost absurdno. Kot kažejo posnetki, je dogajanje na ulici opazil najprej eden od njih, potem pa je k steklenim vratom, za katera je še preveril, ali so dobro zaprta, povabil še sodelavca, nato so vsi trije le skupaj pasli zijala. Lastnik stavbe je, potem ko je novica odjeknila v javnosti, trojico suspendiral, a je potem na noge skočil sindikat in zahteval preklic suspenza, saj se je izkazalo, da je eden od varnostnikov poklical policijo; zakaj niso sami posegli v napad, pa je stvar njihove osebne odločitve in nikakor ne sme biti prepuščena presoji javnosti.»Vseeno mi je, kdo ste, a dolžnost vsakogar je, da po svojih močeh in sposobnostih pomaga sočloveku, ki je napaden,« je k solidarnosti znova pozval newyorški župan in opozoril na nevarni porast kaznivih dejanj v ZDA, katerih žrtve so izključno azijski priseljenci. Od začetka pandemije jih je bilo čez lužo namreč že 3800, kažejo podatki policije, resnična številka pa je verjetno še veliko večja.