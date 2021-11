Knoxova bi si oprala ime

Bilo je novembra 2007, ko so v stanovanju v Perugii našli truplo komaj 21-letne Britanke Meredith Kercher, sostanovalke Američanke Amande Knox. Kercherjevi je morilec zadal skoraj 50 vbodov z nožem, ji prerezal vrat; kraj zločina je bil poln dokazov o posilstvu, truplo so prekrivale podplutbe in rane.

Italijanska policija je hitro sklenila, da je Britanka umrla med brutalno spolno igrico, ki je ušla izpod nadzora, in v kateri naj bi sodelovala Knoxova in njen partner, Italijan Raffaele Sollecito. Par so 2009. obsodili in jima po odmevnem procesu prisodili po 25 oziroma 26 let zapora, a sodna farsa se je takrat šele začela. Štiri leta pozneje so ju izpustili na prostost, nato znova obsodili in 2015. zaradi dokazano malomarne preiskave tudi dokončno oprostili. Za zapahi je ostal le Rudy Guede, v času umora znan vlomilec, čigar prstne odtise in DNK-sledi so odkrili na kraju zločina in truplu; 33-letnik iz Slonokoščene obale je po umoru zapustil državo, a so ga prijeli in pozneje obsodili na 30 let zapora, a je vseskozi trdil, da ni Meredith ne posilil ne ubil.

2007. so britansko študentko posilili in ubili.

A Knoxova ga zdaj spodbuja k priznanju, s katerim bi opral njeno ime, poročajo ameriški mediji. Guedeja so te dni namreč pogojno izpustili iz zapora, Knoxova pa meni, da je skrajni čas, da pove resnico. »S priznanjem bi družini žrtve omogočil nov začetek in naredil konec ugibanjem, ki še vedno obkrožajo ta primer, ter mi pomagal, da si povrnem ugled,« ga med drugim poziva Knoxova.

A da bi jo Guede uslišal, je malo verjetno, kot rečeno, je vsa leta odločno zavračal krivdo in zatrjeval, da je bil le grešni kozel zaradi slabega slovesa. Tudi Knoxova in Sollecito sta vseskozi vztrajala pri nedolžnosti, češ da sta usodno noč preživela skupaj v stanovanju Italijana, Amanda pa naj bi sostanovalkino truplo odkrila zjutraj, ko se je vrnila domov. Američanka poudarja, da je od prvega trenutka sodelovala s policijo, ki da je izkoristila njeno zaupanje in nepoznavanje jezika ter ji polagala besede v usta, kar je privedlo do krivične obsodbe.

Zaradi domnevno okrutnega ravnanja policije se je obrnila tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice in si priborila 18.400 evrov odškodnine. Zahtevala je sicer skoraj tri milijone. Knoxova je po koncu sodne kalvarije diplomirala, začela pisati knjige in sodelovati z organizacijami, ki pomagajo krivično obsojenim. Pogosto tudi predava. Z možem sta oktobra letos povila hčer.