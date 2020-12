Kam je izginilo več kot 300 dijakov?

100 deklet še vedno pogrešajo od 2014.

Kakšna usoda je doletela 337 dijakov srednje šole v nigerijski pokrajini Katsina, potem ko je skupina oboroženih moških konec minulega tedna napadla njihovo šolo v Kankari, se sprašujejo tamkajšnje oblasti. Ubili so varnostnike, več dijakov pa je med spopadom policije in milice pobegnilo v bližnji gozd, a so jih tam, kot kaže, že zajeli ugrabitelji, se bojijo oblasti.Skupina moških, oboroženih z avtomatskimi puškami kalašnikovkami AK-47, pripada džihadistični skupini Boko Haram, ki je pozneje prevzela odgovornost: »Semin naši bratje stojijo za ugrabitvijo v Katsini.« Kot pojasnjuje policija, se je ob vdoru v šolo spopadla z napadalci, številni dijaki pa so dobili priložnost za pobeg, a so se džihadisti, ki naj bi vozili motorna kolesa, do njih dokopali, še preden so jih lahko izsledile in rešile policija, vojska in nigerijske zračne sile. Nekateri naj bi se uspešno vrnili v šolo ali pa se zatekli v katero od sosednjih vasi; po večini so bili bosi in imajo poškodovane noge, so sestradani in dehidrirani ter v šoku, pojasnjujejo pristojni, ki po podatkih televizije CNN pogrešajo še 337 otrok. Ugrabitelji naj bi vzpostavili stik z enim od učiteljev in naj bi zahtevali le, naj policiji sporoči, naj ustavijo iskalno akcijo. O odkupnini še ne govorijo, a domnevajo, da bo zahteva prišla v prihodnjih dneh, poročajo oblasti, ki dijake še naprej vneto iščejo.Takšni napadi v Nigeriji niso redki, vse več je tolp, ki izvajajo zasede na cestah in oborožene rope, smrtne žrtve niso redke. Boko Haram velja za eno od najvplivnejših terorističnih organizacij, spomnimo, leta 2014 so ugrabili 276 deklet iz dijaškega doma v Čiboku, še vedno jih pogrešajo sto. Po incidentu so zaprli vse srednje šole v regiji. Napad je v soboto obsodil tudi predsednik države, ki prihaja iz pokrajine Katsina, in obljubil okrepitev varnosti, a kritikam besnih staršev, ki se od konca tedna zbirajo okoli šole in zahtevajo pravico, ni mogel ubežati. Obsodbam dogodka se je v nedeljo pridružil tudi generalni sekretar ZN