Ker ni zmogla vrniti 45 evrov, so ji umorili sina

Mehiški Los Reyes La Paz je pretresla tragična novica o umoru komaj petletnega dečka Fernanda, ki je moral umreti zaradi neplačanega dolga njegove mame Noemi Gómez. Prav tako šokantna kot novica o dečkovi smrti, je tudi višina dolga. Noemi je dolgovala 1000 pesosov, kar znaša približno 45 evrov!

Toliko si je mlada mama izposodila pri skupini izterjevalcev, da bi plačala najemnino, ko denarja tri mesece pozneje ni zmogla vrniti, pa so njen dom obiskali trije izterjevalci ter ugrabili Fernanda ter Noemi sporočili, da bo deček njihov talec, dokler dolga ne poplača. Obupana mama je večkrat obiskala hišo, kjer je verjela, da se nahaja njen sin, a moledovanje, naj ji ga vrnejo, ni pomagalo.

Moški in dve ženski

Obrnila se je na policijo, ko so možje postave dober teden pozneje potrkali na vrata osumljencev, po poročanju lokalnih medijev je šlo za člane iste družine, so že na daleč zavohali nekaj gnijočega. Izkazalo se je, da so zlikovci dečka že umorili ter truplo skrili v vreče.

Fernando je imel globoko rano na glavi, počeno lobanjo ter rane po nogah, rokah in prsnem košu, je ugotovil mrliški oglednik, ki je zaključil, da je bila za dečka usodna rana na glavi. Trojico, med nijmi sta dve ženski in moški, so aretirali in v priporu čaka na sojenje. Med policijskim zaslišanjem dva od osumljencev nista črhnila besede, tretja je krivdo zavrnila.

Kot so medijem povedali domačini, so bili vsi trije znani po tem, da posojajo denar ljudem v stiski, a so zahtevali oderuške obresti in se pogosto zatekali k nasilju, da bi izterjali dolg.